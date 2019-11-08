Резидент Сomedy Club пожаловался на толпы фашистов в Киеве

Звезда Comedy Club, украинский актер Андрей Молочный выразил возмущение и негодование из-за «толп фашистов» на улицах Киева.

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Николай Федорович Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины город Киев.

«Еще пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звездами», – написал актер в своем Instagram.

«Мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы», – признается Молочный. Он назвал ситуацию в стране «рваной раной на сердце».

«Есть надежда, что, как и семьдесят шесть лет назад, Киев будет очищен от фашистской нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей», – написал актер.

Напомним, в конце октября украинские националисты демонстративно снесли барельеф маршала Советского Союза Георгия Жукова со здания одесского военкомата.

В апреле журналист Анатолий Вассерман заявил газете ВЗГЛЯД, что «нынешним оккупантам Одессы и всей Украины стоит учесть опыт 75-летней давности и готовиться к бегству заблаговременно».

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