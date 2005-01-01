Вассерман: Нынешним оккупантам Одессы стоит учесть опыт 75-летней давности

«Нам напоминают не только о былых победах, но и о традициях того, как их нужно отмечать», – заявил газете ВЗГЛЯД политконсультант и журналист Анатолий Вассерман, комментируя празднование в Москве 75-й годовщины освобождения Одессы салютом.

«Во-первых, я рад тому, что к 75-летию Победы проводится такая акция. Нам напоминают не только о былых победах, но и о традициях того, как их нужно отмечать. Во-вторых, я также очень рад напоминанию о том, что Одесса, как и вся моя родная Новороссия, как и даже вся Украина – это естественная и неотъемлемая часть России. Я уверен в их воссоединении», – сказал Вассерман.

«И в-третьих, я напомню о том, как освобождали Одессу. Город ведь освободили фактически без боя. Точнее, бои были, но в предместьях. Наши войска обошли Одессу таким образом, что оккупанты в лице немцев и румын сами бежали, опасаясь плена. Они попытались взорвать город, но наши подпольщики зафиксировали минирование и в нужный момент уничтожили практически все системы дистанционного подрыва. Город практически не пострадал», – продолжил собеседник.

«Но когда через несколько часов после бегства оккупантов в город вошли наши войска – их встретило не только всенародное ликование. Они увидели повешенными на деревьях и фонарных столбах несколько сот человек. В Одессе было сравнительно немного пособников оккупантов, их всех знали, потому тех, кто не успел сбежать вместе с немцами и румынами, переловили и казнили по законам военного времени», – напомнил журналист.

«Нынешним оккупантам Одессы и всей Украины стоит учесть этот опыт и готовиться к бегству заблаговременно», – подчеркнул Вассерман.

Накануне вечером в Москве, на Поклонной горе, прогремели залпы и фейерверк в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков. В течение нынешнего и будущего годов российская столица 17 раз будет салютовать в честь советских и европейских городов, освобожденных от фашистов на пути к Берлину. Одесса стала первой.

При этом в самой Одессе накануне были задержаны два человека с георгиевскими ленточками – запрещенной на Украине «пророссийской символикой». На сей счет в украинском административном кодексе есть статья, карающая за изготовление и пропаганду георгиевской (гвардейской ленты), в порядке запрета «тоталитарной символики».