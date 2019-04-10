Москва отпраздновала 75-летие освобождения Одессы салютом

В российской столице прогремели залпы и фейерверк в честь 75-й годовщины освобождения города-героя Одессы от немецко-фашистских захватчиков, сообщает телеканал «МИР 24».

10 апреля 1944 года войска 3-го Украинского фронта освободили город-герой Одессу от немецко-фашистских захватчиков после 907 дней оккупации, сообщил интернет-портал «МИР 24».

В честь этого события в столице России прогремел масштабный салют. Мероприятие состоялось на Поклонной горе, сообщила телерадиокомпания «Звезда».

Московский салют в честь освобождения Одессы стал началом серии торжеств, которые будут приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны. В течение 2019–2020 годов Москва 17 раз будет салютовать в честь советских и европейских городов, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков на пути к Берлину. Задача возложена на салютный дивизион Западного военного округа.

В июле салют будет дан в честь освобождения Минска, Вильнюса и Бреста, в августе – Каунаса, Кишинева и Бухареста, в сентябре – Таллина, в октябре – Риги и Белграда.

Напомним, в Одессе во время шествий, посвященных годовщине освобождения города от фашистских оккупантов, задержали демонстрантов с георгиевскими ленточками.