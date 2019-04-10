В Одессе задержали демонстрантов с георгиевскими ленточками

В Одессе во время шествий, посвященных годовщине освобождения города от фашистских оккупантов, были задержаны два человека с запрещенными на Украине георгиевскими ленточками.

Инцидент произошел на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, передает УНИАН.

Для участия в шествиях на аллее собралась группа людей, в чьих рядах присутствовали «участники пророссийских акций», проходивших на Куликовом поле.

Отмечается, что собравшиеся возложили цветы у памятника Неизвестному солдату, а во время шествий скандировали «Бандеровские бесы, вон из Одессы!». Заметив людей с георгиевскими лентами, полицейские потребовали убрать запрещенную символику, однако демонстранты «оказали злостное неповиновение».

Сообщается, что оба задержанных были доставлены в Приморский отдел полиции для дачи объяснений. Сейчас решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по статьям «Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты», «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского» и «Мелкое хулиганство».

В ноябре прошлого года погранслужба Украины не пустила в страну и запретила въезд гражданину России, у которого на чемодане была георгиевская лента.

Летом 2018 года украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Новотроицкое» гражданина Украины, прикрепившего георгиевскую ленту к зеркалу заднего вида автомобиля.

Закон о запрете использования георгиевской ленточки на Украине вступил в силу в июне прошлого года. Георгиевская лента стала одним из основных символов сопротивления Донбасса, восставшего против прихода к власти на Украине националистов и неонацистов.