Украинские пограничники задержали мужчину с георгиевской лентой

Украинские пограничники задержали в пункте пропуска «Новотроицкое» гражданина Украины, к зеркалу заднего вида автомобиля которого была прикреплена георгиевская лента.

Автомобиль был проверен совместной группой объединенных сил, в том числе сотрудниками СБУ. «В результате под передним сиденьем обнаружили еще и печатную продукцию так называемой ДНР, в частности газету «Донецкая республика», – говорится в сообщении сайта государственной пограничной службы Украины.

Мужчина заявил пограничникам, что просто не обращал внимания на то, что в его автомобиле есть «запрещенные предметы». Он был задержан и передан сотрудникам полиции для установления обстоятельств.

В мае депутат Верховной рады, один из лидеров партии «За жизнь» Нестор Шуфрич выразил протест против введенного на Украине запрета на ношение георгиевской ленты, предложив способ, которым можно обойти ограничение на демонстрацию одного из символов Победы.

Напомним, закон о запрете использования георгиевской ленточки на Украине вступил в силу в июне прошлого года. Георгиевская лента стала одним из основных символов сопротивления Донбасса, восставшего против прихода к власти на Украине националистов и неонацистов.