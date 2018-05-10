На Украине нашли способ обойти запрет георгиевской ленты

Депутат Верховной рады, один из лидеров партии «За жизнь» Нестор Шуфрич выразил протест против введенного на Укераине запрета на ношение георгиевской ленты, предложив способ, которым можно обойти ограничение на демонстрацию одного из символов Победы.

Депутат предложил использовать черную и оранжевую ленты по отдельности, передает РИА «Новости».

«Один из букетов гвоздик, который я сегодня возложил на Могилу Неизвестного Солдата, был перевязан черной и оранжевой лентами по отдельности. То есть я с уважением отнесся к закону, против которого я категорически выступал, но никто мне не запретит обвязать букет цветов георгиевской лентой», – сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

«Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы», – подчеркнул депутат Рады.

Накануне, киевская полиция отняла георгиевскую ленточку у участника акции «Бессмертный полк». В тот же день в Одессе был задержан владелец автомобиля, на котором был нарисован танк Т-34, георгиевская лента и надпись «На Берлин!», а над транспортным средством развевался советский флаг.

Напомним, закон о запрете использования георгиевской ленточки на Украине вступил в силу в июне прошлого года. Отметим, Георгиевская лента стала одним из основных символов сопротивления Донбасса, восставшего против прихода к власти на Украине националистов и неонацистов.