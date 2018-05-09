Участники «Бессмертного полка» в Одессе скандировали «Донбасс, мы с тобой!»

Жители Одессы проигнорировали призыв Петра Порошенко не участвовать в акциях «Бессмертный полк» и вышли с портретами фронтовиков на массовое шествие, в ходе которого громко скандировали «Донбасс, мы с тобой!».

По данным интернет-издания «Думская», на шествие «Бессмертного полка» в Одессе вышли около тысячи человек, многие из которых пришли с флагами города и портретами участников Второй мировой войны.

«Некоторые участники акции скандируют «Донбасс, мы с тобой», «Одесса – город-герой», «Одесса – русский город» и даже «Слава президенту Путину», – сообщает издание.

При этом одного из участников акции, который кричал «Слава президенту Путину», задержала местная полиция, передает РИА «Новости».

Кроме того, был задержан владелец автомобиля, на котором был нарисован танк Т-34, георгиевская лента и надпись «На Берлин!», а над транспортным средством развевался советский флаг.

Всего на Украине в праздновании Дня Победы, по данным МВД, приняли участие 365 тыс. человек.

"Донбасс, мы с тобой!" - скандировали в Одессе на шествии "Бессмертный полк" pic.twitter.com/BdDfdmhQpa — Взгляд (@vzglyad) 9 мая 2018 г.

Акция памяти «Бессмертный полк» объединила по всему миру тыс. участников, которые в День Победы прошли по центральным улицам городов с портретами родственников-фронтовиков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.