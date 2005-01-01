Шествия «Бессмертного полка» прошли по всему миру

Акция памяти «Бессмертный полк» собрала по всему миру тысячи участников, которые в День Победы вышли с портретами родственников-фронтовиков, сражавшихся в Великой Отечественной войне.

В центре британской столицы – Лондоне – в шествии приняли участие несколько тысяч человек, собравшихся, чтобы почтить память воевавших против фашизма предков, передает ТАСС.

Участники акции, распевая известные советские военные песни, прошли с портретами фронтовиков от Трафальгарской площади до Вестминстерского аббатства по улице Уайтхолл, где расположены ключевые британские правительственные учреждения.

Потомки воинов-победителей прошли с портретами своих предков в столице Уэльса Кардиффе и столице Шотландии Эдинбурге, к акции присоединились жители Манчестера, Дерби и Мансфилда.

В Израиле политики и общественные деятели России и республик бывшего СССР собрались на берегу Средиземного моря, чтобы поздравить ветеранов Великой Отечественной войны и возложить венки к главному в еврейском государстве мемориалу воинам Красной армии, передает РИА «Новости».

Торжественная церемония в городе Нетании стала одним из центральных мероприятий в длинной программе празднования Дня Победы, который широко отмечается в Израиле и с недавних пор получил здесь официальный статус, закрепленный особым законом.

В торжествах в Нетании с речами и красными знаменами Победы, возложением цветов, исполнением государственных гимнов и советских песен участвовали ветераны и школьники, военнослужащие, послы России, Белоруссии и Казахстана, депутаты Кнессета, представители городских властей, делегации общественных организаций, включая Российский и Евро-азиатский еврейский конгрессы.

Похожие церемонии с начала мая проходят в десятках израильских городов. В стране, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы их потомков, День Победы отмечается всенародно при поддержке и участии местных и центральных властей. С нынешнего года дата праздника, его статус и церемониал закреплены специальным законом.

В австрийской столице шествие «Бессмертного полка» стало кульминацией праздничных мероприятий по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центральным местом проведения памятной акции стала венская площадь Шварценбергплац вокруг «Высокого фонтана» у памятника советским воинам-освободителям.

В Белграде огромная колонна участников акции прошествовала от Парка освободителей, где люди возложили цветы на могилы советских воинов-освободителей, после чего собравшиеся под песни военных лет и крики «Ура!» прошли через весь город к бывшей королевской резиденции «Стари двор», где ныне расположен городской совет сербской столицы.

Впереди колонны ехали несколько десятков байкеров сербского отделения мотоклуба «Ночные волки». За ними шли люди со знаменами Победы, флагами России и Сербии и портретами своих предков-ветеранов.

На Кипре, в городах Ларнака и Лимасол, акция «Бессмертный полк» собрала более 5 тыс. человек, прошедших праздничным маршем по центральным улицам кипрских городов с фотографиями своих родственников.

В столице Финляндии участники акции прошли от Дворца конгрессов Финляндия-тало в центре Хельсинки до Дома культуры Культтууритало.

Акция памяти «Бессмертный полк» впервые прошла в Таиланде, на территории сразу двух населенных пунктов – курортной Паттайи и на острове Пхукет.

Праздничные мероприятия и шествия «Бессмертного полка» прошли также в Баку, Риге, Вильнюсе.

В Брюсселе в День Победы состоялась торжественная церемония возложения венков к монументу павшим за освобождение Бельгии советским гражданам и памятнику участникам движения Сопротивления.

Напомним, в России в шествии «Бессмертного полка» приняли участие более 10 млн человек.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.