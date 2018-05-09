Акция «Бессмертный полк» собрала более 35 тыс. участников на Камчатке

Более 35 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», прошедшей 9 мая на Камчатке, сообщает пресс-служба правительства края.

В акции, прошедшей на главной площади Петропавловска-Камчатского, приняли участие 25 тыс. человек; люди несли в руках портреты родных, «принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны, а также отдавших дань Родине на трудовом фронте», передает «Интерфакс».

В краевом центре шествие возглавили представители различных национальных диаспор, проживающих на Камчатке, которые несли «Знамя Победы», сшитое из множества лоскутов.

Кроме того, около 4 тыс. жителей Чукотки приняли участие в акции «Бессмертный полк».

«Портреты родственников, которые участвовали в боях или ковали Победу в тылу, наследники Великой Победы пронесли сегодня практически во всех населенных пунктах Чукотки. В целом, в ряды «Бессмертного полка» встали около 4 тыс. жителей округа», – говорится в сообщении пресс-службы аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Отмечается, что праздничные мероприятия организованы 9 мая во всех населенных пунктах региона. Это парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.