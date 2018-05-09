В шествии «Бессмертного полка» в России приняли участие более 10 млн человек

В акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие более 10 млн человек, причем в Москве и Санкт-Петербурге число участников шествия побило рекорды предыдущих лет, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В рамках акции «Бессмертный полк» по всей России состоялось более 2,9 тыс. мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 млн 400 тыс. человек», – говорится в сообщении на сайте МВД России.

В Москве в акции поучаствовали более 1 млн человек, столько же вышли на шествие в Санкт-Петербурге, сообщила Волк.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как проходит шествие «Бессмертного полка» в России. Праздничные мероприятия, организованные 9 мая, включают парадные марши, торжественные митинги, праздничные концерты, спортивные состязания, тематические выставки.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина. Вместе с российским лидером к шествию присоединились премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.