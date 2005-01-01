Путин, Нетаньяху и Вучич приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве

Участники общественной акции «Бессмертный полк» начали шествие по центру столицы. Президент России Владимир Путин в пятый раз принимает участие в памятном шествии.

Глава государства несет в руках фотографию своего отца. Рядом с Путиным идет советский и российский актер театра и кино Василий Лановой, сообщает RT.

В этом году вместе с российским лидером в шествии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху пришли на шествие «Бессмертного полка» pic.twitter.com/CnAUDJhn41 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

Для президента, как и для абсолютного большинства россиян, Великая Отечественная война – это часть истории семьи. Путин рассказал, как его отец Владимир Спиридонович Путин пошел на фронт, воевал и был тяжело ранен на Невском пятачке, где советские воины удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Глава государства рассказывал и о своей матери, Марии Ивановне, пережившей блокаду, и о своем старшем брате, который умер от дифтерита в 1942 году. Сам Владимир Путин родился спустя семь лет после Победы.

О своей семье российский лидер рассказывает, в частности, в документальном фильме «Путин» политического обозревателя ВГТРК Андрея Кондрашова.

Многотысячная колонна «Бессмертного полка», движущаяся по Москве, восклицает: «Ура!» Участники шествия несут таблички с изображениями своих родственников, сражавшихся в Великой Отечественной войне, флаги России и Советского Союза, передает РИА «Новости».

Среди участников акции много детей. Люди несут цветы и воздушные шары. Почти у всех повязаны георгиевские ленты.

«Бессмертный полк» за пару минут до начала шествия: оцените атмосферу pic.twitter.com/HcGcypUQKo — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

В шествии принимают участие более 100 сотрудников корпорации РСК «МиГ», а также волонтеры, которые несут таблички с изображениями известных летчиков-истребителей и конструкторов корпорации, в том числе летчика-истребителя Степана Микояна, сражавшегося под Сталинградом, и конструктора Вано Микояна.

Московское метро сейчас: один большой эшелон Бессмертного полка pic.twitter.com/JBwHKFxZjz — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

Напомним, Путин, выступая перед участниками парада, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста». Глава государства также назвал День Победы истинно народным праздником и выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны.