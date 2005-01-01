Путин поздравил участников парада с «праздником общенациональной гордости»

Президент России Владимир Путин выступил с речью перед участниками парада в честь 73-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Поздравляю вас с Днем Победы, с праздником, который всегда был, есть и будет самым дорогим, священным для каждой семьи, для всей нашей огромной страны – праздником общенациональной гордости и вечной немеркнущей памяти», – заявил Путин в своем выступлении на параде Победы на Красной площади.

Президент России подчеркнул, что 73 года назад «нацизм был сломлен, положен конец его зверствам, бесчинствам и варварству».

Однако «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и Холокоста, сейчас пытаются перечеркнуть и переврать историю», но «мы не позволим этого сделать», передает слова главы государства РИА «Новости».

Он отметил, что «именно СССР определил исход Второй мировой войны», передает ТАСС.

Владимир Путин заявил также, что война является вызовом самой жизни, и Россия понимает серьезность угроз, а также то, что «мир очень хрупок».

«Мы помним о трагедиях двух мировых войн из уроков истории. Они не дают нам ослепнуть, за новыми угрозами проступают все те же старые уродливые черты, эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность», – сказал российский лидер.

При этом Москва открыта для диалога ради стабильности в мире, подчеркнул Путин.