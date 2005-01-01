Путин предложил тост за мир, ветеранов и Россию на приеме в Кремле

Президент России Владимир Путин назвал День Победы истинно народным праздником и выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны; в ходе торжественного приема в Кремле по случаю 73-летия Победы он предложил тост за мир, поколение победителей и за Россию.

«Я хочу обратиться сейчас и к тем ветеранам, которые находятся в этом зале, в нашей стране в целом, ко всем ветеранам Великой Отечественной войны, где бы они ни жили. Я со многими из них встречался в разных странах, они все герои. Мы все преклоняем голову перед их подвигом», – сказал глава государства.

«Предлагаю тост: за мир, за поколение победителей, за Россию! С праздником, с Днем Победы!» – обратился Владимир Путин к гостям приема, передает ТАСС.

По словам российского лидера, День Победы – «это истинно народный праздник: торжественный и гордый, скорбный и очень теплый, личный».

Он подчеркнул, что Россия всегда будет помнить «храбрых героев и скромных тружеников Победы».

«(Мы) Храним эту память в сердце, в семейных альбомах, в кадрах кинохроники, в песнях военных лет, в нескончаемом людском потоке «Бессмертного полка», – сказал президент.

Он также отдельно обратился к ветеранам: «Мы гордимся вами, преклоняемся перед вашим мужеством, у вас был один долг – сберечь Отечество, и все вы прошли через нечеловеческие испытания».

Также президент отметил достижения поколения победителей в послевоенное время: строительство новых городов, заводов и фабрик, освоение Целины, выдающиеся успехи в науке, технике и культуре.

«Ваша жизнь, судьба – это великий пример единства народа и служения Отечеству, пример для нас и для будущих поколений, мы всегда будем верны вашему примеру, низкий вам поклон», – обратился Путин к ветеранам.

Напомним, Путин, выступая перед участниками парада, подчеркнул, что Россия не позволит перечеркнуть «подвиг советского народа, спасшего мир от рабства и холокоста».