Стало известно, чье фото нес Нетаньяху на шествии «Бессмертного полка»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял участие в шествии «Бессмертного полка» в Москве вместе с российским лидером Владимиром Путиным и сербским президентом Александром Вучичем. В пресс-службе главы правительства Израиля рассказали, чью фотографию нес Нетаньяху в многотысячной акции памяти.

Представитель премьер-министра Израиля в ответ на просьбу РИА «Новости» уточнить, чей портрет нес Нетаньяху, прислала ссылку на биографию майора Красной армии литовца еврейского происхождения Вольфа Виленского (Вольфаса Виленскиса), прошедшего Великую Отечественную войну с первого до последнего дня.

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху пришли на шествие «Бессмертного полка» pic.twitter.com/CnAUDJhn41 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 мая 2018 г.

В 1945 году ему присвоили звание Героя Советского Союза «за умелое командование батальоном, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». После войны Виленскис продолжил службу в Советской Армии.

В 1983 году репатриировался в Израиль, где получил звание почетного полковника Армии обороны Израиля. Был избран членом ЦК Союза инвалидов войны Израиля. Там же он выпустил книгу воспоминаний и принимал участие в работе ветеранских организаций. Умер в 1992 году в возрасте 72 лет. Его имя выбито на пилоне Зала Славы московского Музея истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на Поклонной горе.

Президент Владимир Путин в этом году в пятый раз принял участие в памятном шествии. Сам он нес фотографию своего отца, Владимира Спиридоновича Путина.