Украинские пограничники не пустили в страну россиянина с георгиевской лентой

Погранслужба Украины не пустила в страну и запретила въезд гражданину России, у которого на чемодане была георгиевская лента, сообщает пресс-служба ведомства.

Из сообщения погранслужбы следует, что «в пункте пропуска «Жуляны» во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Белоруссии пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которой была антиукраинская символика, а именно – георгиевская лента».

Владельцем чемодана был гражданин России, прибывший на Украину с частным визитом.

Мужчине было отказано «в пересечении государственной границы» и запрещен въезд на территорию этого государства сроком на три года.

Напомним, летом украинские пограничники задержали мужчину с георгиевской ленточкой. Также сообщалось, что в Белоруссии началось движение за запрет георгиевских лент.