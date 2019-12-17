США признали право Турции выгнать их с авиабазы Инджирлик

Министр обороны США Марк Эспер не смог ответить, насколько серьезно власти Турции настроены на закрытие авиабазы Инджирлик для американских военных.

«Раньше мне об этом не докладывали», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters слова Эспера.

По его словам, он узнал о заявлениях турецких властей из СМИ.

«Так что мне нужно поговорить со своим коллегой из оборонного ведомства [Турции], чтобы понять, что они действительно имеют в виду, а также насколько они серьезны», – добавил Эспер.

Он отметил, что если Анкара серьезно говорит о закрытии базы для США, то этот вопрос должен обсуждаться с НАТО.

«Начнем с того, что они являются суверенной страной, так что у них есть неотъемлемое право размещать у себя или не размещать базы НАТО и иностранные войска. Если они действительно говорят это всерьез, то это затрагивает весь альянс, обязательства перед альянсом», – подчеркнул Эспер.

«Я думаю, что вопрос тут опять же в том, какого курса Турция придерживается в отношении НАТО», – добавил министр.

В воскресенье президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Турция может закрыть для США авиабазу Инджирлик, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары из-за С-400.

Американские военные в ответ подчеркнули, что находятся на турецких базах только «с разрешения правительства Турции».

Напомним, в понедельник с турецкой авиабазы Инджирлик, где находится ядерное оружие США, за сутки вылетели не меньше пяти военно-транспортных самолетов американских ВВС.

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