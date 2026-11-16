«Антикоррупционная ветвь власти» Украины, служа интересам глобалистов, напоминает лекарство от болезни, которое может причинить организму больший вред, чем болезнь. Через преследования политиков она проталкивает линию продолжения противостояния Украины с Россией.0 комментариев
Президент Кабо-Верде Невеш переизбрался на второй срок
Reuters: Президент Кабо-Верде Невеш выиграл выборы с 63,8% голосов
По предварительным результатам голосования действующий президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш заручился поддержкой более 60% избирателей и переизбрался на второй пятилетний срок.
Действующий глава государства получил 63,8% голосов после подсчета данных с 97% избирательных участков, пишет Reuters. Его главный конкурент, бывший министр юстиции Жоана Роза, набрала 31,6%. Остальные четыре кандидата получили менее 1% голосов каждый.
Бывший министр юстиции признала поражение. «Когда я отправилась в этот путь, я знала, что должна быть готова к любому исходу», – заявила Роза. Она добавила, что ее участие в кампании в качестве первой женщины-кандидата в истории Кабо-Верде поможет достичь большего равенства в обществе.
Невеш пообещал работать на благо всех граждан страны, добиваться повышения заработной платы и бороться с бедностью. Он также обратил внимание на низкую явку, которая составила менее трети от числа зарегистрированных избирателей. Глава государства связал это с мобильностью населения в последние месяцы и предложил модернизировать избирательную систему путем внедрения электронного голосования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Лула да Силва одержал победу на выборах президента Бразилии. Результаты парламентских выборов в Швеции поставили под сомнение из-за жалоб на фальсификации. В сентябре лидер французской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала исторической победой результаты выборов в сенат.