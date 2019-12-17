Конституционный суд Украины не дал Зеленскому расширить полномочия

Украинский конституционный суд выступил против попытки закрепить в конституции страны право президента назначать руководителей Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины.

Проект «президентских изменений в конституцию» признали неконституционным, сообщил источник издания «Страна.ua».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как президент Украины Владимир Зеленский захотел добиться практически диктаторских полномочий.