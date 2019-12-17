Россия и Китай призвали ООН смягчить санкции против Северной Кореи

Москва и Пекин представили проект резолюции СБ ООН с призывом смягчить санкции против Северной Кореи, сообщают информационные агентства.

В проекте резолюции сказано, что СБ ООН следует «адаптировать» санкции, так как северокорейская сторона «выполняет свои обязательства», передает ТАСС.

Предложено как можно скорее отменить санкции, напрямую затрагивающие гражданское население Северной Кореи.

Россия и Китай призвали к демилитаризации Корейского полуострова.

Проект резолюции приветствует диалог США и КНДР, но при этом призывает к возобновлению шестисторонних переговоров (России, Китая, КНДР, США, Южной Кореи, Японии) или «перезапуску многосторонних консультаций в любом другом подобном формате».

Тем временем глава американского государства Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если КНДР нарушает договоренности по денуклеаризации и у нее «что-то находится в работе». Трамп заявил: «Мы следим за Северной Кореей».

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что «наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо», но убедить Северную Корею «выполнить все выдвигаемые условия» не получится, если взамен предлагать лишь «обещания будущих благ».

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