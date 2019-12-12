Небензя призвал КНДР не проводить ракетные пуски

Северной Корее следует воздержаться от проведения ракетных испытаний по истечении срока ультиматума, выдвинутого президенту США Дональду Трампу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что нужно «предоставить возможность и пространство для диалога», передает РИА «Новости».

Он призвал СБ ООН к «поиску взаимоприемлемых политико-дипломатических развязок» и принятию политической резолюции по ситуации на Корейском полуострове, которая активизирует переговоры, процесс денуклеаризации и решение вопроса гарантий безопасности в регионе.

Небензя подчеркнул, что нужно ответить на те шаги, которые Северная Корея уже предприняла, ожидая «позитивных действий» со стороны международного сообщества. Российский постпред указал, что «санкции не заменят собой дипломатию», нельзя «договориться, не предлагая ничего в замен», передает ТАСС.

Он призвал к «укреплению мер доверия», без которого невозможна денуклеаризация Корейского полуострова.

Москва согласна, что «наличие у КНДР ракетно-ядерной программы неприемлемо», но считает, что убедить Северную Корею «выполнить все выдвигаемые условия» не получится, если взамен предлагать лишь «обещания будущих благ».

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила, что США готовы проявлять гибкость в диалоге с КНДР, но та «должна выполнить свою часть и избегать провокаций».

«Мы не просили Северную Корею сделать все перед тем, как мы сделаем хоть что-то», – заверила Крафт, выразив готовность рассмотреть предложения партнеров, которые могут приблизить реализацию договоренностей американского и северокорейского лидеров Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Крафт при этом заявила, что необходимо учитывать «реальность». По ее словам, «реальность заключается в том, что за последние полтора года КНДР продолжала развивать свои запрещенные программы и неоднократно отказывалась от участия в устойчивом дипломатическом диалоге».

Напомним, КНДР не раз ставила ультиматум, согласно которому США должны предоставить гарантии безопасности до конца года, иначе переговоры будут прекращены.

Японские СМИ сообщали, что за несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД