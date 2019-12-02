В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.

Американские и южнокорейские источники утверждают, что строительство велось с лета 2019 года. Размеры площадок достигают нескольких десятков метров, передает ТАСС.

По версии источников, запуск с обычной почвы может привести к поломке мобильной установки и изменению траектории полета ракеты, поэтому в КНДР предпочитают использовать для запусков заранее подготовленные прочные площадки. Число площадок наращивают также для затруднения определения места очередного ракетного пуска.

Южнокорейская разведка не исключает, что до конца года в КНДР может быть проведено

Напомним, в конце ноября в Южной Корее объяснили смысл ракетных пусков КНДР.

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