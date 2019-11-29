Сеул объяснил смысл ракетных пусков КНДР

Последние ракетные пуски КНДР должны стать предупреждением для Вашингтона и Сеула о возможном возврате к политике противостояния, заявили в Национальной разведывательной службе (НРС) Республики Корея.

«КНДР, очевидно, намеревалась предупредить США о том, что Пхеньян может вернуться к старым [методам] в случае невозможности достичь своих целей в переговорном процессе с Вашингтоном до конца этого года», – передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап заявление НРС.

При этом в НРС отметили, что «сохраняется вероятность проведения нового американо- северокорейского саммита, однако сложно определить временные рамки для этого».

Напомним, ранее в пятницу центральная газета КНДР «Нодон синмун» в сообщила, что днем ранее Пхеньян испытал многоцелевую ракетную установку сверхбольшого калибра. Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который «выразил большое удовлетворение» итогами испытательных стрельб.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД