КНДР назвала последние ракетные испытания «окончательной проверкой»

КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает центральная газета народной республики «Нодон синмун». За запусками лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Сообщается, что глава КНДР «выразил большое удовлетворение» итогами испытательных стрельб.

«В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее превосходство и надежность были подтверждены», – передает ТАСС сообщение «Нодон синмун».

Уточняется, что ракетные запуски были произведены на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. Подробности о типе и технических характеристиках ракетной установки, использованной для запуска, не приводятся.

Издание отмечает, что «под руководством уважаемого высшего руководителя ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения».

Испытания были проведены для «окончательной проверки» эффективности установки, передает РИА «Новости» сообщение центральной газеты КНДР.

«Он (Ким Чен Ын – прим. ВЗГЛЯД) был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны», – завершает «Нодон синмун» репортаж о проведении ракетных испытаний.

Ранее в Госдепе призвали Пхеньян избегать провокаций и соблюдать резолюции Совета Безопаности ООН.

Агентство Kyodo ранее сообщило, что КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. По словам главы оборонного ведомства Японии Таро Коно, ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Токио заявил Пхеньяну протест в связи с ракетными пусками.

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