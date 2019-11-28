Сеул заявил о запуске КНДР ракеты

Северная Корея в четверг совершила запуск снаряда неустановленного типа, заявили в Комитете начальников штабов (КНШ) Южной Кореи.

«КНДР произвела запуск снаряда неопределенного типа», – заявили в комитете, передает ТАСС со ссылкой на агентство Ренхап.

Японская служба безопасности на море также сообщила о пуске ракеты со стороны Северной Кореи и призвала суда к бдительности.

В свою очередь местное телевидение сообщает, что запущенная КНДР ракета упала за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

В последний раз Токио сообщал, что КНДР провела запуск баллистической ракеты малой дальности 31 октября. В связи с этим Япония выразила протест КНДР.

В начале октября академия национальной обороны КНДР также успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря). Токио считает, что ракета КНДР способна преодолеть расстояние порядка 2,5 тыс. километров.

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