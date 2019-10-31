Япония выразила протест КНДР

Япония направила протест КНДР по поводу новых ракетных пусков. В Токио созвано заседание Совета национальной безопасности, передает Киодо.

Сообщается, что японский протест направлен северокорейской стороне по дипломатическим каналам в Пекине, поскольку у КНДР и Японии нет официальных отношений, передает РИА «Новости».

Ситуацию с ракетами обсудил Совет национальной безопасности Японии с участием премьера, генерального секретаря кабинета министров, глав МИД и минобороны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он «решительно осуждает» пуски ракет в КНДР, и поставил перед правительством задачи по обеспечению безопасности.

В четверг Абэ сообщил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты малой дальности.

Между тем посол России в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что позитивный сигнал США в диалоге с КНДР мог бы предотвратить нежелательное развитие событий на Корейском полуострове.

«[Председатель северокорейского Комитета за мир в АТР] Ким Ен Чхоль об ожидающих США еще до конца текущего года неприятностях в своем заявлении говорит прямо. Он, правда, оговаривается: это случится, «если американцы будут затягивать время». Выходит, позитивный сигнал из Вашингтона может предотвратить развитие событий в нежелательном направлении. Хотелось бы, чтобы так и произошло», – отметил дипломат.

«Если же «новый метод» американцами предложен не будет, тогда и случится то, о чем открыто предупреждают северяне», – добавил Мацегора.

Напомним также, в начале октября академия национальной обороны КНДР успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря). Токио считает, что ракета КНДР способна преодолеть расстояние порядка 2,5 тыс. километров.

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