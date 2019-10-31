В Японии заявили о новом ракетном пуске КНДР

Северная Корея в четверг, вероятно, произвела новый пуск ракеты, сообщило японское общественное телевидение.

Так, береговая охрана Японии, зафиксировавшая возможный пуск, призывает корабли, находящиеся в водах Японского моря, проявлять бдительность и следить за появлением дополнительной информации, передает ТАСС.

Военные Южной Кореи также заявили, что КНДР запустила минимум одну ракету в направлении Японского моря, ее тип пока не определен, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

В начале октября академия национальной обороны КНДР также успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря). Токио считает, что КНДР способна преодолеть расстояние порядка 2,5 тыс. километров.

Чуть позже посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль заявил, что переговоры с США провалились. Пхеньян предложил «остановить переговоры до конца года».

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