Северная Корея решила остановить переговоры с США до конца года

Северокорейская сторона считает, что переговоры с США следует прервать до конца года, заявил посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль.

Представители КНДР пришли к выводу, что американцы «не провели практической подготовки». Со стороны Пхеньяна было рекомендовано «остановить переговоры и прекратить их до конца года», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, первые после февральского саммита в Ханое переговоры между США и КНДР провалились.

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