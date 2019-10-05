КНДР заявила о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мен Гиль заявил о провале рабочих переговоров с Соединенными Штатами в Стокгольме.

«Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров. Теперь на США лежит ответственность за продолжение переговоров», – заявил Ким Мён Гиль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Dagens Nyheter.

Делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гилем и делегация США, возглавляемая спецпредставителем по КНДР Стивеном Бигананом, в субботу проводила официальные рабочие переговоры в Стокгольме – впервые после февральского саммита в Ханое.

Как отмечает агентство Ренхап, основные переговоры были сосредоточены на том, чтобы добиться прогресса в реализации соглашения, достигнутого во время первого саммита США – КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Соглашение включает в себя комплекс обязательств по выстраиванию новых двусторонних отношений, построению прочного и стабильного мира и работу в направлении «полной денуклеаризации» Корейского полуострова.

В сентябре заявлении советника МИД КНДР Ким Ге Гвана говорилось, что результаты предстоящего саммита между лидерами КНДР и США зависят от мудрости и решимости американского президента Дональда Трампа.

9 сентября Дональд Трамп сообщил, что Ким Чен Ын предложил американскому лидеру возобновить переговоры на высшем уровне.