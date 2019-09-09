Трамп анонсировал возобновление переговоров с КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын якобы предложил американскому лидеру возобновить переговоры на высшем уровне.

По словам Трампа, «только что появилось сообщение, что он [председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын] хотел бы встретиться», передает ТАСС.

«Посмотрим, что произойдет. Но я всегда говорю, что проводить встречи – это хорошо, а не плохо», – добавил американской лидер.

«У меня очень хорошие отношения с председателем Ким Чен Ыном», – отметил глава Белого дома.

Напомним, в конце августа глава МИД КНДР назвал госсекретаря США Майка Помпео «ядовитым растением» за обещание главы Госдепа сохранять против Пхеньяна «самые суровые санкции в истории».

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил о прекращении ракетных и ядерных испытаний в КНДР в подтверждение истинности своих намерений перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, февральский саммит между лидерами США и КНДР в Ханое завершился безрезультатно, так как Трамп пытался убедить Ким Чен Ына отдать США ядерное оружие.

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