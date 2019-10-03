КНДР объявила об успешном пуске баллистической ракеты с подводной лодки

Академия национальной обороны КНДР 2 октября успешно провела испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с борта подводной лодки в акватории Вонсанского залива Корейского Восточного моря (Японского моря), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, в результате пуска были подтверждены основные тактико-техничесские показатели новейшей баллистической ракеты «Пуккыксон-3», передает ТАСС.

Об успешном испытании было доложено председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну.

«Успешный испытательный запуск баллистической ракеты нового типа «Пуккыксон-3» с подлодки (...) является значительным успехом, открывшим новую фазу в сдерживании угрозы КНДР со стороны внешних сил и дальнейшем развитии самостоятельной военной мощи страны», – подчеркивает ЦТАК.

Накануне министр обороны Японии Таро Коно заявил, что КНДР запустила баллистическую ракету, достигшую высоты 900 км и разделившуюся на две части, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии.

После этого Япония заявила о готовности к диалогу с КНДР без предварительных условий.

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