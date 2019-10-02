В Японии заявили о достижении северокорейской ракетой высоты в 900 км

Токио считает, что Пхеньян запустил одну баллистическую ракету, которая в процессе полета достигла максимальной высоты 900 км и могла разделиться на две части, заявил министр обороны Японии Таро Коно.

«Северная Корея провела запуск одной ракеты в восточном направлении. Запуск был произведен под острым углом. Ракета достигла максимальной высоты около 900 км. Мы считаем, что она могла разделиться на две части, и одна из них упала в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в 350 км от побережья префектуры Симанэ», – приводит ТАСС слова Коно.

По его словам, Минобороны Японии продолжает анализировать информацию о том, что КНДР могла осуществить запуск ракеты с подводной лодки.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга заявлял, что КНДР провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в эксклюзивной экономической зоне Японии. После этого Япония обвинила КНДР в нарушении резолюции СБ ООН.

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