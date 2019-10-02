Северокорейская ракета достигла экономической зоны Японии

Корейская Народно-Демократическая Республика провела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых упала в эксклюзивной экономической зоне Японии, заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, пуски двух баллистических ракет были произведены из района порта Вонсан на восточном побережье КНДР, передает ТАСС.

«Одна из них упала в Японское море в пределах нашей эксклюзивной экономической зоны в районе префектуры Симанэ. На данный момент никаких сообщений об ущербе рыболовецким судам не поступало. Мы продолжаем собирать информацию», – сказал генсек кабмина Японии.

Напомним, с июля КНДР на регулярной основе проводит пуски ракет малой дальности. В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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