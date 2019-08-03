КНДР испытала управляемые ракеты для крупнокалиберных РСЗО

В ночь на 2 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ыны состоялись испытания новых «крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня», сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК отмечает, что Ким Чен Ын был удовлетворен результатами испытаний, направленных на изучение ряда технических характеристик «крупнокалиберных управляемых ракет для систем залпового огня», передает ТАСС.

По мнению Объединенного комитета начальников штабов ВС Республики Корея, в ночь на 2 августа Пхеньян испытывал тот же тип баллистических ракет малой дальности, что и в ходе двух предыдущих ракетных пусков 25 и 31 июля. При этом ЦТАК опубликовало сообщение, в котором отмечалось, что 31 июля КНДР осуществила испытания «новейшей крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы».

Напомним, по сообщениям южнокорейских СМИ, в среду КНДР запустила две баллистические ракеты, максимальная высота полета которых составила 30 км. В Пхеньяне уточнили, что КНДР испытывала новый тип управляемого реактивного снаряда.

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