Стали известны подробности ракетных испытаний КНДР

Максимальная высота полета ракет, которые запустила КНДР, составила 30 км, сообщают информационные агентства.

Южная Корея созвала в среду экстренное совещание Совета национальной безопасности, передает РИА «Новости».

Южнокорейский комитет начальников штабов вооруженных сил считает, что КНДР испытала в среду ракеты того же типа, что и неделю назад.

Кроме того, в комитете по безопасности национального собрания Южной Кореи сообщили о новой подлодке КНДР, которая готовится к вводу в эксплуатацию.

Военное ведомство Республики Корея считает, что новая северокорейская субмарина способна нести не менее трех баллистических ракет.

«Ренхап» передает, что «на фотографиях из Северной Кореи, часть заретуширована мозаикой, но представляется, что это место для пусков ракет».