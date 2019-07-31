КНДР запустила несколько ракет

Северная Корея произвела запуск «неопознанных снарядов», сообщил южнокорейский комитет начальников штабов.

Запуск «нескольких» снарядов произведен в среду утром, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Снаряды были запущены из провинции Хамген-Намдо, передает РИА «Новости».

Высокопоставленный представитель администрации США, заявил, что американцы «в курсе сообщений о запуске ракет из Северной Кореи».

Как передает «Киодо», снаряды не достигли территориальных вод Японии или исключительной экономической зоны страны.

В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море, пролетев расстояние в 430 и 690 километров.