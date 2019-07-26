Ракеты КНДР стали предупреждением «милитаристам в Южной Корее»

Ракетные пуски проведены КНДР в качестве предупреждения южнокорейским «милитаристам», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын напрямую заявил, что КНДР провела «испытание нового тактического вооружения» как «предупреждение милитаристам», которые осуществляют «развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения», передает ТАСС.

Ким Чен Ын руководил ракетными пусками. Он остался доволен «характерными чертами тактической управляемой ракеты – низковысотным планированием и резким выходом на орбиту полета, что делает затруднительным ее перехват», передает РИА «Новости».

Северная Корея заявила о планах и дальше разрабатывать «сверхмощные системы вооружений», чтобы не допустить «прямых угроз с юга».

Напомним, совет нацбезопасности Южной Кореи заявил, что КНДР испытала новый тип баллистической ракеты малой дальности. Пуски были зафиксированы в районе города Вонсан. Ракеты упали в Японском море.

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