В Южной Корее рассказали об испытанных КНДР ракетах

Совет нацбезопасности Южной Кореи заявил, что КНДР испытала новый тип баллистической ракет малой дальности.

Заседание проходило под председательством секретаря президента страны по вопросам государственной безопасности Чон Ый Ена, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап.

Во время заседания в совете заявили, что Северная Корея запустила новый вид баллистической ракеты малой дальности.

Пуски двух ракет малого радиуса действия были зафиксированы в районе города Вонсан провинции Канвондо КНДР, после чего они упали в Японском море.

В мае также сообщалось, что Северная Корея провела испытательные пуски ракет малой дальности.

Около года назад Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний

В феврале 2019 года состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Она завершилась досрочно и безрезультатно.