КНДР провела пуски ракет малой дальности

Северная Корея провела испытательные пуски ракет малой дальности, сообщил южнокорейский комитет начальников штабов.

Сначала сообщалось об одном пуске. В 9.06 (3.06 мск) ракета была запущена из района города Вонсан в сторону Японского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».

Позднее в КНШ Южной Кореи сообщили, что с 9.06 до 9.27 КНДР осуществила несколько пусков с дальностью от 70 до 200 км.

При этом Япония не зафиксировала полет ракеты в своей исключительной экономической зоне.

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