КНДР запустила две ракеты

Северная Корея произвела пуск двух неустановленных снарядов, сообщил комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Снаряды запустили из района города Вонсан в 05.34 и 05.57 (23.34 и 23.57 мск среды), они пролетели примерно 430 км, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Пуск был произведен в восточном направлении.

Agence France-Presse со ссылкой на Вашингтон сообщает, что в одном случае был запущен снаряд малой дальности.

Позднее правительство Японии заявило, что Северная Корея запустила две ракеты малой дальности.

В мае КНДР испытала два реактивных снаряда, которые преодолели 420 и 270 км.

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