Трамп заявил, что «не рад» запуску ракеты Северной Кореей

Соединенные Штаты следят за развитием ситуации в связи с ракетными запусками Северной Кореей, Пхеньян хочет переговоров, но не готов к ним, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы очень серьезно следим за этим сейчас. Это были более маленькие ракеты, более короткой дальности. Никто этому не рад, но мы изучаем и посмотрим. Отношения продолжаются, но посмотрим, что будет происходить», – сказал Трамп, передает РИА «Новости».

По его словам, Пхеньян хочет вести переговоры. «Они хотят обсуждать, но не думаю, что они готовы к обсуждению», – добавил Трамп.

Ранее в четверг Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала в четверг два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния, соответственно, 420 и 270 километров. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.

Новые испытания в КНДР прошли на фоне проведения в Сеуле трехсторонней встречи высокопоставленных представителей США, Южной Кореи и Японии по обороне и безопасности.