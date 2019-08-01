КНДР испытала новый тип управляемого реактивного снаряда

Центральное телеграфное агентство Кореи раскрыло подробности ракетных пусков, которые КНДР провела 31 июля.

ЦТАК сообщило, что северокорейские официальные лица, ученые и инженеры с гордостью провели «первый испытательный запуск управляемого реактивного снаряда нового типа», которому предстоит «играть главную роль в наземных военных операциях», передает РИА «Новости».

Сообщается, что «тестовой стрельбой из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы» лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын, который остался доволен результатами испытаний, передает ТАСС.

В ходе запусков проверили тактические данные, технические характеристики новой «крупнокалиберной ракеты», а также «боевую эффективность всей ракетной системы».

По словам северокорейского лидера, новое оружие станет «неминуемым бедствием» для врагов КНДР.

Напомним, в Южной Корее сообщили, что КНДР в среду запустила две баллистических ракеты. Максимальная высота их полета составила 30 км.

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