КНДР провела запуск неопознанных снарядов в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила два снаряда неустановленного типа в направлении Японского моря, сообщает Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

По сведениям южнокорейских военных, запуск был произведен с территории провинции Пхенан-Намдо на западе КНДР, передает ТАСС.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи «следят за ситуацией» на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.

Накануне Трамп сообщил, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын якобы предложил американскому лидеру возобновить переговоры на высшем уровне.

Напомним, в Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. В конце августа власти КНДР опубликовали фотографию новой «сверхкрупной» ракетной пусковой установки. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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