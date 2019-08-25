Опубликовано фото новой ракетной пусковой установки КНДР

Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало фотографию новой «сверхкрупной» ракетной пусковой установки Северной Кореи.

На фото улыбающийся лидер КНДР Ким Чен Ын стоит перед пусковой установкой. Несколько десятков аплодирующих военных расположились вокруг нее и прямо на установке, передает РИА «Новости».

North Korean Leader Kim Jong Un oversees test of 'super-large multiple rocket launcher pic.twitter.com/bID3CEv4SQ — Andrew McAlister (@Drumboy44DWS) August 25, 2019 Напомним, сообщалось, что последний пуск баллистических ракет был испытанием новой «сверхкрупной» пусковой установки КНДР.

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