КНДР успешно испытала «сверхкрупную» пусковую установку

Северокорейские ракетные пуски были испытанием новой «сверхкрупной» пусковой установки, сообщают информационные агентства.

Как передает «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК, испытания прошли успешно, ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости».

При этом сначала «Ренхап» заявляло о том, что в КНДР состоялось испытание «сверхкрупной ракеты», но затем агентство изменило формулировку, уточнив, что испытывалась установка, которая может запускать несколько ракет.

Напомним, сообщалось, что Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. Новые испытания стали седьмыми по счету за месяц.

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