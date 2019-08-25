КНДР успешно испытала «сверхкрупную» пусковую установку

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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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Стыковке «Союза» с МКС помешала «игрушка для дворца пионеров»

Присутствие «Федора» на борту «Союза» не пошло на пользу штатному ходу полета к МКСФото: кадр из видео
Пилотируемый корабль «Союз МС-14», в командирском кресле которого находится антропоморфный андроид «Федор», не смог пристыковаться к МКС. Вероятной причиной ЧП называется уникальная неполадка в системе сближения «Курс». Повторная попытка пристыковаться намечена на понедельник. Есть ли шансы на успех этой идеи и какова роль «Федора» в возникновении нештатной ситуации? Подробности...
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Грузия нашла обходной путь в Евросоюз

В хронически антироссийской Литве хронически антироссийская Грузия получила только моральную поддержкуФото: twitter.com/GitanasNauseda
Президент Грузии выступила с заявлением, суть которого сводится к следующему: раз ЕС не пускает нас в дверь, мы влезем в окно. Есть у нее и конкретные предложения о том, как обойти вето, фактически наложенное странами Западной Европы на дальнейшее расширение Евросоюза. В чем заключается грузинский план? И каковы шансы на то, что он будет реализован? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...
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Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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      Иран представил зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373»

      Президент Ирана Хасан Роухани лично представил новейший ЗРК «Бавар-373». О разработке этого комплекса было известно более десяти лет назад. Роухани заявил, что «Бавар-373» сильнее российского С-300 и близок к С-400
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              КНДР успешно испытала «сверхкрупную» пусковую установку

                 25 августа 2019, 01:18
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Антон Антонов

              Версия для печати  •
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              Северокорейские ракетные пуски были испытанием новой «сверхкрупной» пусковой установки, сообщают информационные агентства.

              Как передает «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК, испытания прошли успешно, ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, передает РИА «Новости».

              При этом сначала «Ренхап» заявляло о том, что в КНДР состоялось испытание «сверхкрупной ракеты», но затем агентство изменило формулировку, уточнив, что испытывалась установка, которая может запускать несколько ракет.

              Напомним, сообщалось, что Северная Корея произвела пуск двух баллистических ракет. Новые испытания стали седьмыми по счету за месяц.

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