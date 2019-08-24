КНДР запустила баллистические ракеты

Северная Корея произвела пуск баллистических ракет, сообщает минобороны Японии.

Представитель японского кабмина сообщил, что ракеты не достигли исключительной экономической зоны Японии или ее территориальных вод, передает ТАСС.

Военное ведомство Японии не увидело в пусках прямой угрозы для безопасности страны.

Военный штаб Южной Кореи также сообщил, что Северная Корея запустила «неопознанные снаряды» в сторону Японского моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, с конца июля КНДР осуществляет ракетные пуски. Новые испытания стали седьмыми по счету за это время.

Северная Корея проводит испытания нового типа ракет.

Начались споры о том, обладает ли КНДР гиперзвуковым оружием.

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