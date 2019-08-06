Северная Корея продолжила ракетные пуски

КНДР произвела новый пуск двух «неопознанных снарядов», сообщают южнокорейские военные.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что снаряды были запущены с берега Японского моря, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Запуск произведен из провинции Хванхэ-Намдо, передает РИА «Новости».

Напомним, с конца июля КНДР провела уже несколько ракетных пусков. Сообщалось, что проводятся испытания новых управляемых ракет.

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