Эксперт усомнился в наличии у КНДР гиперзвуковых ракет

«КНДР доказала, что является одним из лидеров в создании баллистических ракет. Однако чтобы испытать гиперзвуковую ракету, нужна инфраструктура. Сомневаюсь, что она есть у Северной Кореи», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин, комментируя заявление южнокорейских военных о запуске с территории КНДР снарядов по скоростным характеристикам сходных с гиперзвуковым оружием.

«Запуск ракет на окологиперзвуковых скоростях со стороны КНДР еще не говорит о наличии у этой страны гиперзвукового оружия, – сказал эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. – Отличительная черта гиперзвукового оружия заключается не в том, что оно летит быстро, а в том, что оно летит по более сложной небаллистической траектории. Поскольку таких данных пока нет, мы можем сделать вывод, что Северная Корея просто испытала новую баллистическую ракету малой дальности».

По его словам, испытания твердотопливных ракет нового типа дальностью до 600 километров показали, что КНДР может и с баллистической ракетой осуществлять довольно сложное интенсивное маневрирование.

«Эти ракеты остаются управляемыми на всем протяжении полета, но назвать их гиперзвуковым оружием пока нельзя. Хотя это очень продвинутые, сложные модификации, которые трудны для перехвата. По техническому уровню и некоторым характеристикам их можно сравнить с ранними версиями российских «искандеров», – отметил Василий Кашин.

Северная Корея уже доказала, что она является одним из лидеров в создании баллистических ракет меньшей дальности. Чтобы испытать гиперзвуковую ракету, нужна определенная инфраструктура и базовые материалы. Например, нужны гиперзвуковые аэродинамические трубы, а это сложная технология, отметил эксперт.

«Если говорить об угрозе для России, то, рассуждая глубоко теоретически, КНДР своими ракетами, да еще и с ядерными боеголовками, могла бы угрожать ряду крупных центров на территории нашей страны. Но поскольку у нас нет с КНДР острых политических разногласий, то вряд ли такие вопросы стоит рассматривать с практической точки зрения», – констатировал Кашин.

Что для России действительно опасно и что может иметь глобальные последствия, так это то, что КНДР, в отличие от всех прочих производителей такого рода оружия, не связана никакими обязательствами по его нераспространению. Страна не является участником режима по контролю над ракетными вооружениями и может эти ракеты продать, в том числе более крупным и могущественным странам, как это делала в прошлом, отметил эксперт.

«Сравнительно недавно Северная Корея выполнила научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в отношении Ирана и Пакистана. Таким образом, у двух крупных стран с серьезными амбициями появились очень эффективные образцы оружия – ракеты на основе северокорейских «Нодонов». В свое время это очень сильно повлияло на баланс сил сразу в двух регионах мира», – сказал Кашин.

«Но все, что Северная Корея делает, направлено на выживание существующего правящего режима. И до тех пор, пока вы не угрожаете этому режиму, можете не опасаться ракетного потенциала КНДР», – заключил Кашин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, запущенные КНДР снаряды неустановленного типа пролетели 230 километров, развив скорость в 6,1 числа Маха. Военная разведка Республики Корея и США анализируют полученные данные для установления типа снарядов. Эксперты подозревают, что КНДР могла запустить снаряды по скоростным характеристикам сходных с гиперзвуковым оружием.

Это уже шестой запуск, проведенный Пхеньяном за последние три недели, и восьмой с начала текущего года.

В начале августа в Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Кроме того, по данным СМИ, у КНДР появилось гиперзвуковое оружие.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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