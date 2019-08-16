КНДР провела запуск неопознанных объектов в сторону Японского моря

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила два снаряда неустановленного типа в Японское море, сообщает Ренхап со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

По сведениям южнокорейских военных, запуск был произведен с восточного побережья КНДР, из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо, передает ТАСС.

Этот запуск с территории КНДР стал шестым за последние три недели.

Напомним, 10 августа КНДР запустила ракеты неустановленного типа в Японское море. Ранее в Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Республике Корея и США.

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