КНДР запустила ракеты неустановленного типа в Японское море

Корейская Народно-Демократическая Республика запустила две ракеты неустановленного типа в Японское море, сообщает Ренхап со ссылкой на южнокорейских военных.

По сведениям южнокорейских военных, запуск был произведен из города Хамхын, расположенном на северо-востоке КНДР, передает ТАСС.

Министерство обороны Республики Корея заверило, что внимательно следит за развитием ситуации.

Напомним, с конца июля КНДР провела уже несколько ракетных пусков. В Пхеньяне заявляли, что испытывают новый тип управляемых реактивных ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ракетные пуски «предупреждением» Соединенным Штатам и Республике Корея.

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