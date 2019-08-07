Ким Чен Ын «предупредил» США и Южную Корею ракетами

Северокорейский лидер Ким Чен Ын оценил последние ракетные пуски КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он «высоко оценил» демонстрационный запуск, который «прошел удовлетворительно, как и планировалось», передает РИА «Новости».

Лидер КНДР заявил, что это «военное действие» дает Пхеньяну возможность «послать адекватное предупреждение» США и Республике Корея, которые «проводят совместные военные занятия».

ЦТАК сообщает, что «Ким Чен Ын лично руководил пусками новых тактических управляемых ракет». По данным агентства, «две тактические управляемые ракеты успешно поразили цель» в Японском море, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».

Напомним, с конца июля КНДР осуществляет ракетные пуски. Северная Корея проводит испытания нового типа ракет.

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